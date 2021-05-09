Дружина героя шоу "Холостяк-10" Макса Михайлюка, модель Даша Хлистун, разом з дитиною розчулила мережу

Довгий час Даша і Макс приховували свої стосунки, щоб уникнути осуду громадськості, адже після проекту Макс не тільки не залишився з переможницею, але і розкрив досить несподівані деталі спілкування з іншими дівчатами. Стикаючись з громадською критикою, чоловік не говорив про своє життя.

Тільки через пару місяців пара розкрила свої стосунки. Більш того, про вагітність дівчини стало відомо лише на шостому місяці її вагітності. Зараз молода мама вже виписалася з пологового будинку і тепер новоспечені батьки щосили займаються дочкою.

Не обходиться і без щасливих фото з дитиною і Дариною, яка поки що залишила кар'єру моделі: "Сім'я!❤️👨».

"Любіть один одного і нехай Ваша любов примножується з кожним днем ❤; любимо тебе сильно❤️; ви приклад для наслідування!!! Будьте щасливі! ❤ ️ 😍 ; Це таке щастя ❤️; Класні 👍❤; Ві супер ідеальні😍 🔥; макс які ж ви класна і красива пара 😍 нехай ваша донечка принцеса росте здоровенькою; щастя Вам))))❤️; о, який волосатик❤», - пишуть у відповідь фанати.

Відзначимо, тепер Макс Михайлюк регулярно публікує фото своєї малятка і дружини. Так, наприклад, на новому фото "холостяк" зобразив сім'ю в найнесподіваніший момент - як всі лежать в ліжку, коли сплять.

"Сплять мої дівчатка❤️👨 👩 👧", - написав Михайлюк.

Нагадаємо, Даша Хлистун розповіла, що Макс Михайлюк познайомився з нею, написавши їй в Instagram. За словами моделі, вона не підозрювала що той колишній герой "Холостяк-10", адже Даша давно не дивилася це шоу.

Нагадаємо, що дружина " Холостяка "Михайлюка показала, що не завжди була красунею, несподіване фото:" як бачите..."

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