Модель и супруга "Холостяка" Макса Михайлюка Даша рассказала о том, как приводит себя в форму после родов

Дарья Хлистун успела прославиться в качестве модели и не раз принимала участие на модных показах, покоряя естественностью. Девушка не скрывает, что раньше делала губы и не стесняется об этом говорить. Также она недавно рассказала, как приводит себя в форму после рождения дочери.

«Что ты ешь для того, чтобы похудеть?» - спрашивает один из поклонников. Модель честно ответила, что диету себе не выбирала, она питается так, как будет полезно для ребенка, ведь кормит дочь сама: «Это овсянка либо на воде, либо на кокосовом молоке. Очень редко гречка. Иногда омлет, индейка, рыба. Сырники, иногда тост с авокадо и куриный бульон».

«Сколько кг ты сбросила после родов?» - также спрашивает фанат Даши. Девушка призналась, что после родов на весы не становилась, но: «Думаю, что 10 кг уже сбросила, еще столько же нужно».

Также не обошлось без вопроса о восстановлении после рождения дочери:

«Пока никак себя в форму не привожу. Кроме того, что не ем уже все то, что ела раньше. Мне запретили два месяца заниматься спортом. Но я планирую понемногу начинать уже», - рассказала модель.

Напомним, с самого начала Михайлюк постоянно проводит время с дочкой и время от времени делится семейными фото в Инстаграм. В новом посте он показал их совместную прогулку.

Так, на новых снимках Макс гуляет по улице с коляской. При этом, он счастливо улыбается, глядя на свою дочку. Экс-холостяк признался, что мечтал именно о таких прогулках. Судя по его виду, сейчас он действительно счастлив.

«Папа гордо прогуливается по райончику с коляской. Давно я об этом мечтал», - написал Михайлюк.

Напомним, жена "Холостяка" Михайлюка откровенно рассказала, как он удачно "подкатил" к ней год назад: "Как видите...".

Как сообщала Politeka, "холостяк" Михайлюк показал, как маленькая дочь делает его счастливым: "Глаза аж светятся".

Также Politeka писала, что "холостяк" Михайлюк показал, как поддерживает свою родившую жену: «У мамы сегодня праздник!».