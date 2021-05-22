Дружина головного героя шоу "Холостяк-10" Макса Михайлюка модель Даша Хлистун розповіла, як буде повертатися до своїх модельних параметрів

Як передає Politeka.net, до знайомства з Михайлюком Даша Хлистун була затребуваною моделлю. Дівчина працювала за кордоном і будувала кар'єру в модельному бізнесі. Через короткий час після знайомства з Максом дівчина завагітніла. У квітні Хлистун народила дочку.

Шанувальники поцікавилися у Даші, скільки вона важить після пологів.

"На ваги я не ставала після пологів. Але думаю, що 10 кг десь скинула. Ще стільки ж потрібно", - зазначила Хлистун.

Також шанувальники поцікавилися, як дівчина приводить себе у форму.

"Поки, на жаль, ніяк. Крім того, що не їм більше все, що їла. Мені заборонили два місяці займатися спортом. Але, я планую потроху починати вже.

Цікавило фанатів і питання харчування. Вони захотіли дізнатися, що ж їсть молода мама для того, щоб схуднути.

"Я зараз їм не для фігури, а для молока. Це вівсянка. Або на воді, або на кокосовому молоці. Іноді омлет (дуже рідко). Гречка, індичка, риба, бульйон курячий, ще тост авокадо теж іноді їм і сирники", - розповіла Хлистун.

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