Колишній учасник шоу" Холостяк " Макс Михайлюк в ролі молодого батька не перестає радувати мережу

Після шоу життя Макса сильно змінилася, хоча йому і не вдалося зберегти відносини з дівчиною, яка виграла на проекті, він знайшов свою половинку пізніше. Нею виявилася Дарина Хлистун-молода українська модель, яка встигла прославитися досить швидко.

Пара оголосила про те, що стала чоловіком і дружиною без зайвої суєти і уваги. Через три місяці пара стала батьками прекрасної дочки, фото якої відразу привернуло увагу сеті.

Всім було цікаво, на кого ж походу Малятко. Поки що Макс показувати обличчя дитини не поспішає, але вже у всю інтригує домашніми фото з сім'єю. Цього разу Макс показав миле фото сплячих дам-втомленої Даші, яка спить біля дрімаючої малятка.

"Хто більше втомився? Мама або доця?",- коротко написав Макс.

Нагадаємо, що тільки через пару місяців пара розкрила свої стосунки. Більш того, про вагітність дівчини стало відомо лише на шостому місяці її вагітності. Зараз молода мама вже виписалася з пологового будинку і тепер новоспечені батьки щосили займаються дочкою.

Не обходиться і без щасливих фото з дитиною і Дариною, яка поки що залишила кар'єру моделі: "Сім'я!❤️👨».

"Любіть один одного і нехай Ваша любов примножується з кожним днем ❤; любимо тебе сильно❤️; ви приклад для наслідування!!! Будьте щасливі! ❤ ️ 😍 ; Це таке щастя ❤️; Класні 👍❤; Ві супер ідеальні😍 🔥; макс які ж ви класна і красива пара 😍 нехай ваша донечка принцеса росте здоровенькою; щастя Вам))))❤️; о, який волосатик❤», - пишуть у відповідь фанати.

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