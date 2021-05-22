Жена главного героя шоу "Холостяк-10" Макса Михайлюка модель Даша Хлистун рассказала, как будет возвращаться к своим модельным параметрам

Как передает Politeka.net, до знакомства с Михайлюком Даша Хлистун была востребованной моделью. Девушка работала за границей и строила карьеру в модельном бизнесе. Спустя короткое время после знакомства с Максом девушка забеременела. В апреле Хлистун родила дочку.

Поклонники поинтересовались у Даши, сколько она весит после родов.

«На весы я не становилась после родов. Но думаю, что 10 кг где-то сбросила. Еще столько же нужно», - отметила Хлистун.

Также поклонники поинтересовались, как девушка приводит себя в форму.

«Пока, к сожалению, никак. Кроме того, что не ем больше все, что ела. Мне запретили два месяца заниматься спортом. Но, я планирую понемногу начинать уже.

Интересовал фанатов и вопрос питания. Они захотели узнать, что же кушает молодая мама для того, чтобы похудеть.

«Я сейчас ем не для фигуры, а для молока. Это овсянка. Либо на воде, либо на кокосовом молоке. Иногда омлет (очень редко). Гречка, индейка, рыба, бульон куриный, еще тост авокадо тоже иногда ем и сырники», - рассказала Хлистун.

Напомним, что "Холостяк" Михайлюк не сдержал эмоций рядом со спящей женой и дочерью: "Кто больше устал?".

Как сообщала Politeka, "Холостяк" Михайлюк показал, как поддерживает свою родившую жену: «У мамы сегодня праздник!».

Также Politeka писала, что жена "Холостяка" Михайлюка откровенно рассказала, как он удачно "подкатил" к ней год назад: "Как видите...".