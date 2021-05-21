Колишній учасник шоу "Холостяк" Макс Михайлюк у ролі молодого батька не перестає радувати своїх шанувальників

Як пише Politeka.net, 27 квітня модель Даша Хлистун народила чоловікові дочку Аріану. Молоді батьки намагаються ділити обов'язки і разом доглядають за новонародженою. Як відомо, Даша і Макс разом всього рік. За цей час вони встигли одружитися і завести дитину. Втім, судячи з фото і сторіс пари в Instagram, вони дуже щасливі удвох.

На свіжих сторіс втомлений Михайлюк розповів, як підтримує і допомагає своїй молодій дружині справлятися з новою роллю. Він сидів у машині, поки Даша вирушила на манікюр. Чоловік поскаржився, що останні три ночі далися їхній родині важко, бо донька погано спала.

«У нашої мами сьогодні свято. Ми приїхали на нігті. У мами є трошки свого часу. Подивимося, на скільки вистачить. Ну і я далеко не від'їжджаю. Від грудей далеко їхати не можна. Сьогодні вночі нам роздавала. І так останні три ночі. Так і живемо", - зазначив Макс, який виглядав дуже замученим.

Варто відзначити, що в коментарях під постами у Михайлюка не перестають дивуватися тому, яким чуйним чоловіком і батьком він став.

Нагадаємо, що "Холостяк" Михайлюк похвалився ідеальною сім'єю з красунею-моделлю і дочкою: "О, який волосатик".

А ще Politeka повідомляла, що дружина "Холостяка" Михайлюка відверто розповіла, як він вдало "підкотив" до неї рік тому: "Як бачите...".

Також Politeka писала, що "Холостяк" Михайлюк показав, як маленька дочка робить його щасливим: "Очі аж світяться".