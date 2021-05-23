Бывший главный герой шоу «Холостяк» Макс Михайлюк показал, как гуляет со своей новорожденной дочкой

Бывший «холостяк» и его жена Даша Хлистун стали родителями 27 апреля. С самого начала Михайлюк постоянно проводит время с дочкой и время от времени делится семейными фото в Инстаграм. Как сообщает Politeka.net, в новом посте он показал их совместную прогулку.

Так, на новых снимках Макс гуляет по улице с коляской. При этом, он счастливо улыбается, глядя на свою дочку. Экс-холостяк признался, что мечтал именно о таких прогулках. Судя по его виду, сейчас он действительно счастлив.

«Папа гордо прогуливается по райончику с коляской. Давно я об этом мечтал», - написал Михайлюк.

Он также добавил, что фото делала его жена.

Сама Хлистун в комментариях к посту начала выпрашивать у мужа разрешение покатать дочку в коляске. Как выяснилось, в их паре управление этим транспортным средством – прерогатива мужа.

«Мысим, ну дай покатать», - написала Даша.

«Мамочка, у тебя какой водительский стаж? (Ариана Максимовна интересуется)», - ответил ей супруг.

Его подписчики пришли в восторг от таких трогательных кадров.

«Какие фото классные! Душевные!», «Тебе идет с коляской», «Не могу налюбоваться!», «Такой счастливый папа!)», «Очень приятно наблюдать за вашей семьёй! Будьте всегда такими счастливыми!», «Максим ты замечательный папа и человек, однозначно стоит гордиться», - пишут люди.

Напомним, жена "Холостяка" Михайлюка откровенно рассказала, как он удачно "подкатил" к ней год назад: "Как видите...".

Как сообщала Politeka, "холостяк" Михайлюк показал, как маленькая дочь делает его счастливым: "Глаза аж светятся".

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