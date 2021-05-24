Дружина головного героя шоу "Холостяк-10" Макса Михайлюка, модель Даша Хлистун похвалилася розкішною фігурою

Як пише Politeka.net, після закінчення шоу "Холостяк" Михайлюк розлучився з переможницею проекту Дашею Ульяновою. Але довго хлопець не був один. Практично відразу він познайомився з Дашею. Як зізналася красуня, Макс написав їй в Instagram. Через місяць після знайомства Дарина завагітніла і парочка дуже швидко перейшла до сімейного життя.

Відзначимо, що до знайомства з Михайлюком Хлистун працювала за кордоном і будувала кар'єру в модельному бізнесі. Зараз модель знаходиться в декретній відпустці.

У себе в мережі Даша опублікувала архівний кадр, на якому позувала в мініатюрному блискучому топі і дуже короткій спідниці. На фото у Хлистун була ідеальна фігура.

«@kkar.i не покидає надія, що ми скоро повторимо зйомку», - підписала фото зірка.

У коментарях їй залишили масу слів підтримки.

"Через рік! Насолоджуйтесь малятком! Вони так швидко ростуть", "Сильно", "пости-ностальгія стандартна тема в післяпологовий період", "красуня", "Просто захоплююся дівчинкою! Дуже красива, граціозна і з величезною жіночою енергією", "які ноги", "ви вогонь", "Вау, яка ти красуня", - пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що дружина "Холостяка" Михайлюка показала перше фото своєї новонародженої дівчинки вдома:"щастя виглядає так".

А ще Politeka писала, що дружина "Холостяка" Михайлюка зізналася, як худне після народження дочки: "Мені заборонили, але...".

Також Politeka повідомляла, що модель-дружина "Холостяка" Михайлюка розповіла, як приходить у форму після пологів: "мені заборонили...".