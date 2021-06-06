Модель и супруга "Холостяка" Макса Михайлюка Даша показала, как стала выглядеть после родов

Как передает Politeka.net, недавно в семье главного героя 10 сезона шоу "Холостяк" Макса Михайлюка и его жены, модели Даши Хлистун родилась дочка. Молодые родители совместными усилиями заботятся о новорожденной. В Инстаграм Даша делится с поклонниками видео и новостями о жизни с малышкой.

Хлистун показывает реальные будни материнства и не скрывает, что стала выглядеть хуже из-за недосыпов. На свежем фото она сфотографировала себя без макияжа и фильтров, засветив темные круги под глазами. В руках она держала дочку.

«Как думаете, на кого похожа?», - подписала фото Хлистун.

В комментариях поклонники стали гадать, на кого же похожа маленькая дочка звезд.

«Мне кажется такая же красавица, как и мама», «Конечно же на папу», «В основном дочки похожи на папу, поэтому думаю что на Макса», «Папа в постшоу рассказал», «На настоящую красотку, принцесску. На маму, а улыбашки папкины», - пишут пользователи сети.

Как известно, до знакомства с Михайлюком Хлистун была востребованной моделью и часто работала за границей. Сейчас она посвящает себя материнству, но готовится со временем вернуться к любимой работе.

Напомним, что модель-жена "Холостяка" Михайлюка рассказала, как приходит в форму после родов: «Мне запретили…».

Как сообщала Politeka, жена "Холостяка" Михайлюка показала, как выглядит после бессонной ночи из-за новорожденной дочери: "Мама не очень…".

Также Politeka писала, что жена «Холостяка» Михайлюка в микро-топе и экстра-мини показала, какой была до родов: «Не покидает надежда…».