Головний герой одного з сезонів шоу "Холостяк" Макс Михайлюк здався з дочкою на грудях

Як пише Politeka.net, Макс Михайлюк після проекту одружився з моделлю Дашею Хлистун. Пара приховувала свої стосунки, а після цього мовчала і про вагітність дівчини. Стало відомо, що красуня в положенні, тільки на шостому місяці. Народила Даша не так давно - 27 квітня. Зараз Михайлюк і Хлистун активно діляться емоціями від батьківства в своїх соціальних мережах.

Так, у своєму профілі Макс нещодавно опублікував зворушливе фото з крихітною донькою, яку поклав собі на груди. "Холостяк" зобразив себе сам в домашній обстановці, він приліг на диван з голим торсом і поклав на груди свою дитину. Він дивиться в об'єктив і весело посміхається. А у підписі до фото звернувся до українських матусь за порадою.

"Відчуваю себе суперменом, коли мені вдається заколисати доцю. Матусі, діліться секретами, як вам найлегше вдається заколисати своїх бейбіків? Прохання, варіанти, де потрібна мамина сіся не писати", - підписав кадр Михайлюк. А користувачі тут же почали засипати його компліментами і ділиться своїм досвідом.

"Кладете на свій живіт животиком малятка і підтискайте ніжки крихти, це їхнє рідне становище у мами в животику, їм так комфортно і проходять всі болі, дітки все відчувають", "Красуня", "Татова любов", "Я в ліжечку качаю і засинає", "Ти молодець", "Білий шум", "На фітболі мені було найпростіше. Але там треба вчасно відучити від цієї справи", - пишуть в коментарях до фото.

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