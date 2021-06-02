Главный герой одного из сезонов шоу "Холостяк" Макс Михайлюк показался с дочерью на груди

Как пишет Politeka.net, Макс Михайлюк после проекта женился с моделью Дашей Хлистун. Пара скрывала свои отношения, а после этого молчала и о беременности девушки. Стало известно, что красотка в положении, только на шестом месяце. Родила Даша не так давно – 27 апреля. Сейчас Михайлюк и Хлистун активно делятся эмоциями от родительства в своих социальных сетях.

Так, в своем профиле Макс недавно опубликовал трогательное фото с крошечной дочкой, которую положил себе на грудь. "Холостяк" запечатлел себя сам в домашней обстановке, он прилег на диван с голым торсом и положил на грудь свою малышку. Он смотрит в объектив и весело улыбается. А в подписи к фото обратился к украинским мамочкам за советом.

"Чувствую себя суперменом, когда мне удаётся укачать доцю. Мамочки, делитесь секретами, как Вам легче всего удаётся укачать своих бейбиков? Просьба, варианты, где нужна мамина сися не писать", - подписал кадр Михайлюк. А пользователи тут же принялись засыпать его комплиментами и делится своим опытом.

"Кладете на свой живот животиком малышки и поджимайте ножки крошки, это ихнее родное положение у мамы в животике, им так комфортно и проходят все боли, детки все чувствуют", "Красотка", "Папина любовь", "Я в кроватке качаю и засыпает", "Ты молодец", "Белый шум", "На фитболе мне было проще всего. Но там надо вовремя отучить от этого дела", - пишут в комментариях к фото.

Напомним, Жена «Холостяка» Михайлюка в микро-топе и экстра-мини показала, какой была до родов: "Не покидает надежда…".

Как сообщала Politeka, Жена "Холостяка" Михайлюка призналась, как худеет после рождения дочери: "Мне запретили, но...".

Также Politeka писала, "Холостяк" Михайлюк показал семейную идиллию с дочкой и женой за кадром: "Давно об этом мечтал".