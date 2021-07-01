Известная украинская модель Даша Хлистун, первая украинская модель ставшая ангелом Victoria’s Secret, показала фигуру после родов

Как пишет Politeka.net, Даша Хлистун является популярной украинской моделью. Красотка вышла замуж за "Холостяка 10" Макса Михайлюка. 27 апреля девушка родила первенца - дочь Ариану. Как известно, Хлистун делали кесарево сечение.

В Инстаграм Даша решила показать, как успела восстановить фигуру после родов. Девушка натянула на себя самое маленькое платье, показавшись перед зеркалом. Красотка выгнулась, впечатляя роскошными изгибами.

"Влезть в самое маленькое платье - выполнено. В груди, правда, не сошлась чуток", - написала Даша Хлистун.

На втором сторис Даша уже просто снимала себя в каком-то заведении. Красотка улыбалась и подписала кадры:

"В начале беременности я еще ничего такая была. Пока не пришли пончики, печенье, хот-доги".

"Не знаю, куда пропал звук. Я видео записывала в конце августа прошлого года, уже зная, что жду ребенка", - добавила Даша.

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