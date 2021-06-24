Жена героя шоу «Холостяк-10» Макса Михайлюка, модель Даша Хлистун, решила показать дочь

Модель, которая стала первым ангелом Victoria’s Secret из Украины, вышла замуж за "холостяка", а не так давно пара стала родителями, передает Politeka.net.

Счастливые мать и отец публикуют разные фото со своим чадом. В этот же раз модель решила показать лицо своей дочери.

"Знакомьтесь, Михайлюк Ариана Максимовна 😌♥️ на этом фото она еще такая крошка. А вот скоро уже два месяца 🥺🐥 📸", - написала жена Михайлюка.

За час публикация собрала почти 20 тысяч лайков и много комментариев:

"Какие вы 😍😍😍", "На папу похожа! Прекрасная дочка 😍", "Очень похожа на папу😍ростите здоровенькими 🙌", "Так на тебя похожа😍 очень красивая малышка", "Красотка.Очень на папу похожа", "Ну какая же красотка ❤️", "Твоя копия😍😍😍", "Папина доця 😻", "Папы копия, будь счастлива, Арина", "На папу похожа😊папина доця", "Похожа на Макса очень 😍", "🦋 Милашка", "Дашааа, какая же она у тебя красотка 😍", "Как быстро летит время! Недавно еще была в животике, а здесь - 2 месяца! 😍 Пусть растет здоровой и счастливой! ❤️".

Напомним, Даша Хлистун призналась, что смотрела лишь однажды какой-то из сезонов "Холостяка", а то, что Макс был героем одного из них - девушка не знала.

Знакомство пары произошло в Инстаграм, когда Михайлюк ей написал.

Напомним, что жена "Холостяка" Михайлюка показала себя на последних сроках беременности: "Большой торчун".

Как сообщала Politeka, беременная жена "Холостяка" Михайлюка призналась, что случилось с ее лучшими подругами: "Грубо, но как есть".

Также Politeka писала, что жена "Холостяка" Михайлюка на последних сроках беременности сильно изменилась: "Дочь отжала всю красоту".