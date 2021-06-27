Даша Хлистун умилила фолловеров своей публикацией

Как сообщает Politeka.net, "Холостяк-10" Макс Михайлюк и его возлюбленная, модель Дарья Хлистун долго скрывали свои отношения, ведь их роман закрутился неожиданно для них самих и перерос в нечто серьезное.

Даша родила Максу дочь Ариану. Своим подписчикам в Instagram она решила показать новое фото девочки.

На первом снимке Даша держит на руках Ариану, завернутую в красивое одеяло. А сама Хлистун надела белый обтягивающий свитер в рубчик и сделала нежный, едва заметный макияж.

На втором кадре семейство позирует вместе. Они запечатлены в самый счастливый момент - Макс Михайлюк держит дочку на руках, он мягко улыбается и будто светится от счастья. Рядом с ним стоит его жена Дарья, которая оперлась на плечо мужа и заглядывает через него, чтобы посмотреть на их маленькое чудо.

"Два месяца этому Счастью ♥️ Как я рада быть твоей мамой, моя самая лучшая девочка. Спасибо что выбрала нас с Папой", - подписала кадры Дарья.

Поклонники умилились кадру и отметили в комментариях, что у Макса замечательная семья.



"Семья красивая ❤малышке здоровья", "Какие вы сладкие", "Твоя копия", "Так приятно смотреть", "Очень душевное фото...", "Поздравляю вас. Сейчас у вас до года это большой праздник. Каждый месяц. Будьте здоровы. Храни вас Господь зайка", - пишут в комментариях.

Напомним, что жена "Холостяка" Михайлюка показала себя на последних сроках беременности.

Как сообщала Politeka, жена "Холостяка" Михайлюка призналась, что случилось с ее лучшими подругами.

Также Politeka писала, что жена "Холостяка" Михайлюка сильно изменилась.