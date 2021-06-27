Даша Хлистун умилила фолловеров своей публикацией
Как сообщает Politeka.net, "Холостяк-10" Макс Михайлюк и его возлюбленная, модель Дарья Хлистун долго скрывали свои отношения, ведь их роман закрутился неожиданно для них самих и перерос в нечто серьезное.
Даша родила Максу дочь Ариану. Своим подписчикам в Instagram она решила показать новое фото девочки.
На первом снимке Даша держит на руках Ариану, завернутую в красивое одеяло. А сама Хлистун надела белый обтягивающий свитер в рубчик и сделала нежный, едва заметный макияж.
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На втором кадре семейство позирует вместе. Они запечатлены в самый счастливый момент - Макс Михайлюк держит дочку на руках, он мягко улыбается и будто светится от счастья. Рядом с ним стоит его жена Дарья, которая оперлась на плечо мужа и заглядывает через него, чтобы посмотреть на их маленькое чудо.
"Два месяца этому Счастью ♥️ Как я рада быть твоей мамой, моя самая лучшая девочка. Спасибо что выбрала нас с Папой", - подписала кадры Дарья.
Поклонники умилились кадру и отметили в комментариях, что у Макса замечательная семья.
"Семья красивая ❤малышке здоровья", "Какие вы сладкие", "Твоя копия", "Так приятно смотреть", "Очень душевное фото...", "Поздравляю вас. Сейчас у вас до года это большой праздник. Каждый месяц. Будьте здоровы. Храни вас Господь зайка", - пишут в комментариях.
Напомним, что жена "Холостяка" Михайлюка показала себя на последних сроках беременности.
Как сообщала Politeka, жена "Холостяка" Михайлюка призналась, что случилось с ее лучшими подругами.
Также Politeka писала, что жена "Холостяка" Михайлюка сильно изменилась.