Дружина героя шоу "Холостяк-10" Макса Михайлюка, модель Даша Хлистун, вирішила показати доньку

Модель, яка стала першим ангелом Victoria's Secret з України, вийшла заміж за "холостяка", а не так давно пара стала батьками, передає Politeka.net.

Щасливі мати і батько публікують різні фото зі своїм чадом. В цей же раз модель вирішила показати обличчя своєї дочки.

"Знайомтеся, Михайлюк Аріана Максимівна ♥ ️ на цьому фото вона ще така крихітка. А ось скоро вже два місяці🥺 🐥 📸", - написала дружина Михайлюка.

За годину публікація зібрала майже 20 тисяч лайків і багато коментарів:

"Які ви😍 😍 😍", " на тата схожа! Прекрасна дочка 😍", " дуже схожа на тата, ростіть здоровенькими 🙌", "Так на тебе схожа😍 дуже красива дівчинка", " красуня.Дуже на тата схожа", "Ну яка ж красуня ❤️", "Твоя копія😍😍😍", "Татова доця 😻", "Тата копія, будь щаслива, Арино", "На тата схожа😊татова доця", "Схожа на Макса дуже 😍", "🦋 Милашка", "Дашооо, яка ж вона у тебе красуня 😍", "Як швидко летить час! Нещодавно ще була в животику, а тут-2 місяці! 😍 Нехай росте здоровою і щасливою! ❤️".

Нагадаємо, Даша Хлистун зізналася, що дивилася лише одного разу якийсь із сезонів "Холостяка", а те, що Макс був героєм одного з них - дівчина не знала.

Знайомство пари відбулося в Instagram, коли Михайлюк їй написав.

Нагадаємо, що дружина " Холостяка "Михайлюка показала себе на останніх термінах вагітності:"великий торчун".

Як повідомляла Politeka, вагітна дружина " Холостяка "Михайлюка зізналася, що сталося з її кращими подругами:"Грубо, але як є".

Також Politeka писала, що дружина " Холостяка "Михайлюка на останніх термінах вагітності сильно змінилася:"Дочка віджала всю красу".