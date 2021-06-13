Дружина "Холостяка" Макса Михайлюка, молода модель Даша Хлистун вперше показала свою доньку

Як пише Politeka.net, нещодавно в родині головного героя 10 сезону шоу "Холостяк" Макса Михайлюка і його дружини народилася дочка Аріана. Молоді батьки показували дитину тільки зі спини, але обличчя в мережу не викладали.

Сьогодні Хлистун опублікувала у себе в сторіс кілька відео з хрестин дівчинки. Вона показала, як крихітка плакала під час церемонії, а турботливий хресний намагався її заспокоїти, хитаючи на руках. Самі батьки стояли далеко від хресних.

"Заспокійливий танець від хрещеного тата", - підписала фото модель.

Також модель засвітила обличчя Аріани, яка до свята була одягнена в неймовірно красиве світле плаття.

"Яка солодкість", - підписали фото з крихіткою знайомі пари.

Нагадаємо, що Макс Михайлюк почав зустрічатися з Дашею відразу після проекту. Пара приховувала свої стосунки і довгий час мовчала і про вагітність. Про те, що красуня в положенні, вони повідомили тільки на шостому місяці.

Раніше ми писали, що Даша Хлистун вирішила відучувати дочку від сну в їх ліжку, і привчати спати в її ліжечку. За словами моделі, їй не вдалося виспатися, тому що вона дуже переживала за дочку.

Нагадаємо, що "Холостяк" Михайлюк з донькою на руках показав себе після безсонних ночей: "а очі які...".

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