Жена "Холостяка" Макса Михайлюка, молодая модель Даша Хлистун впервые показала свою дочку

Как пишет Politeka.net, недавно в семье главного героя 10 сезона шоу "Холостяк" Макса Михайлюка и его жены родилась дочка Ариана. Молодые родители показывали малышку только со спины, но лицо в сеть не выкладывали.

Сегодня Хлистун опубликовала у себя в сторис несколько видео с крестин девочки. Она показала, как малышка плакала во время церемонии, а заботливый крестный пытался ее успокоить, качая на руках. Сами родители стояли вдали от крестных.

«Успокоительный танец от крестного папы», - подписала фото модель.

Также модель засветила лицо Арианы, которая к празднику была одета в невероятно красивое светлое платье.

«Какая сладость», - подписали фото с малышкой знакомые пары.

Напомним, что Макс Михайлюк начал встречаться с Дашей сразу после проекта. Пара скрывала свои отношения и долгое время молчала и о беременности. О том, что красотка в положении, они сообщили только на шестом месяце.

Ранее мы писали, что Даша Хлистун решила отучать дочь от сна в их постели, и приучать спать в ее кроватке. По словам модели, ей не удалось выспаться, потому что она очень переживала за дочку.

Напомним, что "Холостяк" Михайлюк с дочкой на руках показал себя после бессонных ночей: "А глазки какие...".

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