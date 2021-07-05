Украинская модель Даша Хлистун, которая родила дочку главному герою «Холостяка-10» Максу Михайлюку, срочно вернулась к занятиям спортом
Как пишет Politeka.net, 25-летняя модель начала встречаться с Михайлюком практически сразу после окончания проекта «Холостяк». Практически сразу красотка забеременела и парочка начала жить вместе. Во время бременности Хлистун набрала немало лишних килограмм, с которыми решила активно бороться.
В Инстаграм она показала, как собирается на тренировку.
«Пришло время убирать «булочные» последствия", - отметила она.
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Позже Даша показала, как выглядела до родов и обратилась к поклонницам, не сдерживая эмоций.
«Дорогие девушки, женщины! Которые пишут мне в директ о том, что я слишком быстро начинаю заниматься спортом, что после кс как минимум полгода нужно и все такое. Дорогие мои, я делаю так, как считаю нужным. Мой врач ставил запрет на 2 месяца. Я вхожу в спорт максимально аккуратно и плавно. И после первого занятия чувствую себя супер!», - отметила Хлистун.
Напомним, что Даша Хлистун после крестин впервые засветила лицо дочки, редкие кадры: «Какая сладость».
Как сообщала Politeka, Даша Хлистун огорошила фигурой через 2 месяца после родов: "Не сошлось чуток".
Также Politeka писала, что Даша Хлистун впервые показала лицо крохотной дочки, взбудоражив Сеть: "Копия...".