Фронтвумен українського гурту Go_A Катя Павленко змусила говорити про себе, засвітившись в незвичайному вигляді

Як пише Politeka.net, про Павленко заговорили після її тріумфального виступу на «Євробаченні». Тепер до незвичайної дівчини прикута пильна увага. Катя дуже любить епатувати публіку, тому радує шанувальників незвичайними фото. Співачка любить фотографуватися з конусом на голові, але цього разу вона замінила його на кулю. Одягнена артистка була у все чорне.

"Доброго ранку", - підписала фото зірка, показавши, як почався її ранок.

У коментарях їй залишили масу приємних слів і відгуків.

"Ого, це навіть не конус", "Доброго ранку! Катя, а чому у тебе на голові не конус? Щось дивно", "Ера конусів закінчується, настає ера диско куль", "Ось це я розумію Доброго ранку", "як завжди на стилі", "куля як на Танцях з зірками, підозріло", - пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що Катерина Павленко показала, до чого її довело зоряне життя: "поруч же ліжко".

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