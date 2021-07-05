Актриса з українським корінням Ольга Куриленко, яка зіграла дівчину Джеймса Бонда, порадувала яскравим кадром

Як пише Politeka.net, 41-річна Куриленко рідко влаштовує собі фотосесії, тому часто публікує в Instagram архівні кадри. Цього разу зірка поділилася кадром з фільму, в якому знімалася. Вона була одягнена в елегантне червоне плаття. Образ доповнив мініатюрний кулончик і проста укладка. Куриленко сиділа на диванчику, вражаючи бездоганним виглядом.

"Ви можете вгадати фільм?",- звернулася Куриленко до своїх шанувальників.

У коментарях актрисі залишили масу приємних слів і компліментів. Фанати припустили, що це кадр з фільму «Джон Інгліш».

"Я ваш великий шанувальник", "бажаю вам прекрасного понеділка, моя дорога Ольга", "дуже-дуже-дуже красиво!", "Чорт візьми", "Так гарно", "Ти єдина в своєму роді", "не знаю, але знаю, що Ольга найкрасивіша актриса в світі", - пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що Ольга Куриленко без косметики показала обличчя крупним планом: "з кожним днем красивіше!".

Як повідомляла Politeka, Ольга Куриленко вразила кадром на човні:"Погода буває такою непередбачуваною".

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