Відома актриса з українським корінням Ольга Куриленко, яка зіграла роль дівчини Джеймса Бонда, порадувала новим фото
Актриса з українським корінням часто показує в Instagram кадри зі свого життя. Зірка також любить ділитися простими фото, не тільки постановочними з професійних зйомок.
Незважаючи на те, що справжнє визнання і славу їй принесла роль дівчини Джеймса Бонда в одному з фільмів культової Бондіани, зірка залишилася досить простою в спілкуванні зі своєю аудиторією. Зараз Куриленко живе в Європі, тому часто подорожує і показує яскраві фото з відпустки.
Цього разу на відпочинку зірка повеселила простим чином, але оригінальним кадром. У чорних штанях і майці зірка позувала на величезному дереві, вражаючи його розмірами:
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"Цікаво, скільки років цьому дереву?» - написала під кадром Куриленко.
Фанати поспішили відповісти: "кожен день красивіше! Більше, ніж чудово; яка милашка❤️; дивовижна. Старі дерева 🌳 такі класні; класна картинка; Так мило; Старше нас разом узятих; років 500?); Оленька в Країні чудес!; Хто там живе,?; 🧿 🌸 Дивно🌸 🧿; ось це містика!)))».
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