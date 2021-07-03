Известная актриса с украинскими корнями Ольга Куриленко, которая сыграла роль девушки Джеймса Бонда, порадовала новым фото

Актриса с украинскими корнями часто показывает в Инстаграм кадры из своей жизни. Звезда также любит делиться простыми фото, не только постановочными из профессиональных съемок.

Несмотря на то, что настоящее признание и славу ей принесла роль девушки Джеймса Бонда в одном из фильмов культовой Бондианы, звезда осталась довольно простой в общении со своей аудиторией. Сейчас Куриленко живет в Европе, поэтому часто путешествует и показывает яркие фото из отпуска.

В этот раз на отдыхе звезда повеселила простым образом, но оригинальным кадром. В черных штанах и майке звезда позировала на огромном дереве, поражая его размерами:

«Интересно, сколько лет этому дереву?» - написала под кадром Куриленко.

Фанаты поспешили ответить: «Каждый день красивее! Больше, чем замечательно; какая милашка❤️; Удивительная. Старые деревья 🌳 такие классные; Классная картинка; Так мило; Старше нас вместе взятых; Лет 500?); Оленька в стране чудес!; Кто там живет ,?; 🧿🌸Удивительно🌸🧿; Вот это мистика!)))».

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