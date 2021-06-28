Известная актриса Ольга Куриленко, которая сыграла роль девушки Джеймса Бонда, показала, как проходили съемки нового боевика

Как пишет Politeka.net, Ольга Куриленко еще в подростковом возрасте покинула Украину. Красотка сначала хотела быть моделью, но стала настоящей звездой кино. И в 2021 году Ольга продолжает работать и решила показать, как проходили съемки нового боевика "Белый слон".

В ролике были показаны рабочие моменты, на которых и Оля показала, как умеет драться. Уже через несколько секунд красотка стояла с оружием и стреляла.

"Некоторые закулисные действия из моего фильма «Белый слон». Ты меня заметишь?", - написала Ольга под видео.

Фанаты посмотрели ролик более 8 тысяч раз и написали комментарии:

"На Netflix?", "Я могу заметить тебя, даже когда мои глаза закрыты", "Ааа, демоны", "Ты хорошо делаешь удары", "Я могу заметить свою звезду", "Круто, научишь так драться".

Напомним, украинская девушка Бонда Куриленко озадачила видом в красном платье

А еще Politeka писала, что украинская девушка Бонда Куриленко покорила ярким образом

Также Politeka сообщала, что украинская девушка Бонда Куриленко неожиданно сменила имидж, кадры перевоплощения



