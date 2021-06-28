Известная актриса Ольга Куриленко, которая сыграла роль девушки Джеймса Бонда, показала, как проходили съемки нового боевика
Как пишет Politeka.net, Ольга Куриленко еще в подростковом возрасте покинула Украину. Красотка сначала хотела быть моделью, но стала настоящей звездой кино. И в 2021 году Ольга продолжает работать и решила показать, как проходили съемки нового боевика "Белый слон".
В ролике были показаны рабочие моменты, на которых и Оля показала, как умеет драться. Уже через несколько секунд красотка стояла с оружием и стреляла.
"Некоторые закулисные действия из моего фильма «Белый слон». Ты меня заметишь?", - написала Ольга под видео.
Внешность новой внучки Аллы Пугачевой перестала быть тайной: "Есть сходство с Лизой"
Погода нанесет новый удар по Украине, объявлен первый уровень опасности: предупреждение ГСЧС
Лопес в коротеньких шортиках засветилась на тайном свидании с Беном Аффлеком: кадры влюбленных
Недовольная толпа сорвала концерт Ани Лорак в Москве, певица спасалась бегством: появилось видео
17-летнюю девочку спасают в Днепре, не теле нет живого места: что произошло
Фанаты посмотрели ролик более 8 тысяч раз и написали комментарии:
"На Netflix?", "Я могу заметить тебя, даже когда мои глаза закрыты", "Ааа, демоны", "Ты хорошо делаешь удары", "Я могу заметить свою звезду", "Круто, научишь так драться".
Напомним, украинская девушка Бонда Куриленко озадачила видом в красном платье
А еще Politeka писала, что украинская девушка Бонда Куриленко покорила ярким образом
Также Politeka сообщала, что украинская девушка Бонда Куриленко неожиданно сменила имидж, кадры перевоплощения