Знаменитая актриса украинского происхождения Ольга Куриленко восхитила летним образом
Родившаяся в Бердянске Куриленко, стала звездой мирового уровня после роли девушки Джеймса Бонда в одном из фильмов о легендарном агенте 007, где сыграла его подругу. Сейчас девушка продолжает активно развивать свою карьеру актрисы и модели. Также она не забывает о своем миниблоге, радуя поклонников свежими кадрами.
Как пишет Politeka.net, в новом посте Куриленко показала милый летний образ.
"Желаю всем прекрасного воскресенья", - написала актриса.
На фото она запечатлена в красном платье в черной сумочкой. Ольга смотрит в кадр и улибается.
"Красота радует глаз; сладость сковывает душу, -Вольтер. Это очень верно, и словно о тебе", "Какая красота", - пишут в комментариях.
При этом не все сразу узнали лбимую актрису на фото.
"Ольга это разве Вы?" - спросили в Сети.
Напомним, Ольга Куриленко покрасовалась собой, не уследив за платьем: фото.
Как сообщала Politeka, украинская девушка Бонда пококетничала в платье с кружевами: "Гляньте, какая...".
Также Politeka писала, что актриса и модель Куриленко внезапно сменила имидж, фото перевоплощения: «Как конфетка».
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