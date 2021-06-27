Знаменитая актриса украинского происхождения Ольга Куриленко восхитила летним образом

Родившаяся в Бердянске Куриленко, стала звездой мирового уровня после роли девушки Джеймса Бонда в одном из фильмов о легендарном агенте 007, где сыграла его подругу. Сейчас девушка продолжает активно развивать свою карьеру актрисы и модели. Также она не забывает о своем миниблоге, радуя поклонников свежими кадрами.

Как пишет Politeka.net , в новом посте Куриленко показала милый летний образ.

"Желаю всем прекрасного воскресенья", - написала актриса.

На фото она запечатлена в красном платье в черной сумочкой. Ольга смотрит в кадр и улибается.

"Красота радует глаз; сладость сковывает душу, -Вольтер. Это очень верно, и словно о тебе", "Какая красота", - пишут в комментариях.

При этом не все сразу узнали лбимую актрису на фото.

"Ольга это разве Вы?" - спросили в Сети.

Напомним, Ольга Куриленко покрасовалась собой, не уследив за платьем: фото.

Как сообщала Politeka, украинская девушка Бонда пококетничала в платье с кружевами: "Гляньте, какая...".

Также Politeka писала, что актриса и модель Куриленко внезапно сменила имидж, фото перевоплощения: «Как конфетка».