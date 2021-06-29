Знаменитая актриса украинского происхождения Ольга Куриленко покорила романтичным образом в красном на вечерней прогулке
Красотка из Бердянска, которая успела прославиться на весь мир благодаря роли девушки Джеймса Бонда в одном из фильмов культовой франшизы, сейчас живет в Европе и продолжает сниматься в крупных проектах. Не забывает Куриленко и радовать своих фанатов новыми снимками в своем Инстаграм. Как пишет Politeka.net, на этот раз актриса поделилась фотографией со своей вечерней прогулки.
Так, на фото Ольга позирует, глядя куда-то вдаль. За ее спиной можно заметить виды вечернего города. Для этого выхода актриса выбрала не слишком вычурный, но очень элегантный. На ней приталенное красное платье с глубоким декольте. При этом, судя по всему, актриса не стала надевать под него лифчик.
Волосы Куриленко оставила распущенными, а макияж выбрала легки и непринужденный, благодаря чему ее образ получился женственным и романтичным.
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Поклонники оценили фото актрисы.
«Ты огонь», «100% красивая», «Моя любовь», «Мне нравится твой блонд, Ольга», «Удивительно красивая!», - пишут люди.
Напомним, украинская девушка Бонда Куриленко устроила жару на съемочной площадке, кадры.
Как сообщала Politeka, украинская девушка Бонда Куриленко озадачила видом в красном платье.
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