Знаменитая актриса украинского происхождения Ольга Куриленко показала роковой образ в полупрозрачной блузке и юбке с необычным декором

Как известно, Куриленко родилась в Бердянске. Она довольно рано начала строить сначала модельную, а затем и актерскую карьеру. Настоящее признание и славу ей принесла роль девушки Джеймса Бонда в одном из фильмов культовой Бондианы. Сейчас Куриленко уже давно живет в Европе и считается успешной актрисой и моделью.

Звезда регулярно радует поклонников новыми публикациями в своем Инстаграм. Как пишет Politeka.net, на этот раз Куриленко решила подзадорить фанатов снимком в дерзком образе.

Так, на новом фото звезда позирует в черной блузе в клеточку из полупрозрачной ткани. Кроме того, на ней узкая черная юбка с необычным украшение в виде вставки из просвечивающейся сеточки.

Благодаря выразительному макияжу актриса выглядит как настоящая роковая женщина.

«Ребята, что думаете о моем наряде? Мне нравится!», - подписала кадр Ольга.

Ее поклонники не смогли пройти мимо.

«Идеально», «Красавица», «Роскошная как всегда!», «Моя любовь», «Богиня», «Красивый наряд, но честно говоря, на тебе любая одежда выглядит хорошо», - пишут люди.

Напомним, украинская девушка Бонда Куриленко устроила жару на съемочной площадке, кадры.

Как сообщала Politeka, украинская девушка Бонда Куриленко озадачила видом в красном платье.

Также Politeka писала, что украинская девушка Бонда Куриленко сразила образом в красном на вечерней прогулке.