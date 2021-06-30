Знаменитая актриса украинского происхождения Ольга Куриленко показала роковой образ в полупрозрачной блузке и юбке с необычным декором
Как известно, Куриленко родилась в Бердянске. Она довольно рано начала строить сначала модельную, а затем и актерскую карьеру. Настоящее признание и славу ей принесла роль девушки Джеймса Бонда в одном из фильмов культовой Бондианы. Сейчас Куриленко уже давно живет в Европе и считается успешной актрисой и моделью.
Звезда регулярно радует поклонников новыми публикациями в своем Инстаграм. Как пишет Politeka.net, на этот раз Куриленко решила подзадорить фанатов снимком в дерзком образе.
Так, на новом фото звезда позирует в черной блузе в клеточку из полупрозрачной ткани. Кроме того, на ней узкая черная юбка с необычным украшение в виде вставки из просвечивающейся сеточки.
Благодаря выразительному макияжу актриса выглядит как настоящая роковая женщина.
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«Ребята, что думаете о моем наряде? Мне нравится!», - подписала кадр Ольга.
Ее поклонники не смогли пройти мимо.
«Идеально», «Красавица», «Роскошная как всегда!», «Моя любовь», «Богиня», «Красивый наряд, но честно говоря, на тебе любая одежда выглядит хорошо», - пишут люди.
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