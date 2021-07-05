Актриса с украинскими корнями Ольга Куриленко, которая сыграла девушку Джеймса Бонда, порадовала ярким кадром

Как пишет Politeka.net, 41-летняя Куриленко редко устраивает себе фотосессии, поэтому часто публикует в Инстаграм архивные кадры. В этот раз звезда поделилась кадром из фильма, в котором снималась. Она была одета в элегантное красное платье. Образ дополнил миниатюрный кулончик и простая укладка. Куриленко сидела на диванчике, поражая безупречным видом.

«Вы можете угадать фильм?», - обратилась Куриленко к своим поклонникам.

В комментариях актрисе оставили массу приятных слов и комплиментов. Фанаты предположили, что это кадр из фильма «Джон Инглиш».

«Я ваш большой поклонник», «Желаю вам прекрасного понедельника, моя дорогая Ольга», «Очень-очень-очень красиво!», «Черт возьми», «Так красиво», «Ты единственная в своем роде», «Не знаю, но знаю, что Ольга самая красивая актриса в мире», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Ольга Куриленко без косметики показала лицо крупным планом: "С каждым днем красивее!".

Как сообщала Politeka, Ольга Куриленко поразила кадром на лодке: "Погода бывает такой непредсказуемой".

Также Politeka писала, что Ольга Куриленко озадачила внешностью в спортивном образе: "Оленька в стране чудес".