Відома актриса з українським корінням Ольга Куриленко, яка зіграла роль дівчини Джеймса Бонда, показала себе в стильному образі

Як пише Politeka.net, Куриленко є популярною актрисою з України. Ольга ще в юності покинула батьківщину і стала повноцінною західною зіркою. Дівчина нещодавно закінчила роботу в новому бойовику "Білий слон", який скоро вийде на екрани країни.

На нових кадрах Ольга позує в чорній кофті і з розпущеним волоссям, дивлячись прямо в камеру. Красуня легенько посміхнулася, захоплюючи ніжним образом.

"Хто готовий до прохолодних вихідних?",- написала Ольга.

Фанати поставили тисячі лайків і написали коментарі:

"Дуже-дуже-дуже красиво! З кожним днем красивіше!", "Доброго ранку, Ольга", " безсумнівно! Я готовий!", "Всього хорошого"," почекай мене, будь ласка", "Вчора я ще раз подивився "Облівіон"(Куриленко там грала роль Юлії Русакової, прим. ред.), відмінний фільм, мені подобається твоя гра !!".

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