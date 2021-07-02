Відома актриса з українським корінням Ольга Куриленко, яка зіграла роль дівчини Джеймса Бонда, показала себе в стильному образі
Як пише Politeka.net, Куриленко є популярною актрисою з України. Ольга ще в юності покинула батьківщину і стала повноцінною західною зіркою. Дівчина нещодавно закінчила роботу в новому бойовику "Білий слон", який скоро вийде на екрани країни.
На нових кадрах Ольга позує в чорній кофті і з розпущеним волоссям, дивлячись прямо в камеру. Красуня легенько посміхнулася, захоплюючи ніжним образом.
"Хто готовий до прохолодних вихідних?",- написала Ольга.
Син Наташі Корольової й Тарзана зганьбився з хітом Макса Барських: "Ще один клоун"
Хвороба забрала життя відомого актора: талант і харизма зробили його кумиром багатьох поколінь
Потужний вибух прогримів на нафтозаводі біля Чорного моря: дим видно за 10 кілометрів, кадри
Комаров постраждав на зйомках "Світ навиворіт", на обличчі не залишилося живого місця: "Бідний"
Дан Балан не встояв перед юною красунею з сайту знайомств, нічого спільного з Тіною: "Ось вона, та сама..."
Фанати поставили тисячі лайків і написали коментарі:
"Дуже-дуже-дуже красиво! З кожним днем красивіше!", "Доброго ранку, Ольга", " безсумнівно! Я готовий!", "Всього хорошого"," почекай мене, будь ласка", "Вчора я ще раз подивився "Облівіон"(Куриленко там грала роль Юлії Русакової, прим. ред.), відмінний фільм, мені подобається твоя гра !!".
Нагадаємо, українська дівчина Бонда Куриленко напросилася на компліменти в спідниці з зухвалою сіточкою
А ще Politeka писала, що українська дівчина Бонда Куриленко вбила образом у Червоному на вечірній прогулянці
Також Politeka повідомляла, що українська дівчина Бонда Куриленко влаштувала спеку на знімальному майданчику, кадри