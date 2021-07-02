Известная актриса с украинскими корнями Ольга Куриленко, которая сыграла роль девушки Джеймса Бонда, показала себя в стильном образе

Как пишет Politeka.net, Куриленко является популярной актрисой из Украины. Ольга еще в юности покинула родину и стала полноценной западной звездой. Девушка недавно закончила работу в новом боевике "Белый слон", который скоро выйдет на экраны страны.

На новых кадрах Ольга позирует в черной кофте и с распущенными волосами, смотря прямо в камеру. Красотка легонько улыбанулась, восхищая нежным образом.

"Кто готов к прохладным выходным?", - написала Ольга.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Очень-очень-очень красиво! С каждым днем красивее!", "Доброе утро, Ольга", "Несомненно! Я готов!", "Всего хорошего", "Подожди меня, пожалуйста", "Вчера я еще раз посмотрел «Обливион»(Куриленко там играла роль Юлии Русаковой, прим. ред.), отличный фильм, мне нравится твоя игра !!".

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