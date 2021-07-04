Західна актриса Ольга Куриленко, зірка фільму про Джеймса Бонда "Квант милосердя", показала себе на прогулянці

Як пише Politeka.net, Ольга Куриленко стала дуже популярною західною актрисою. Уродженка України ще в підлітковому віці покинула країну і пробувала себе спочатку в якості моделі, а потім пішла в кіно. Красуня і зараз знімається у фільмах, а також веде соціальні мережі, де ділиться цікавим контентом.

На новому фото Ольга позувала в кофтині і окулярах. Дівчина сиділа в човні, плаваючи по річці біля мосту.

"Повернення до того моменту, коли сонце вирішило вийти!

Літня погода буває такою непередбачуваною!",- написала Ольга під фотографією.

"Насолода", " дуже-дуже-дуже красиво! Кожен день красивіше", " з прекрасним неділею!", "Я дивився твою сцену з фільму", "щасливої неділі з Аргентини", та тому й треба радіти кожному сонячному дню !!!!".

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