Западная актриса Ольга Куриленко, звезда фильма о Джеймсе Бонде "Квант милосердия", показала себя на прогулке
Как пишет Politeka.net, Ольга Куриленко стала очень популярной голливудской актрисой. Уроженка Украины еще до совершеннолетия возрасте покинула страну и пробовала себя сначала в качестве модели, а потом пошла в кино. Красотка и сейчас снимается в фильмах, а также ведет социальные сети, где делится своим твореством и интересными образами.
На новом фото Ольга позировала в кофточке и очках. Девушка сидела в лодке, плавая по реке у моста.
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Летняя погода бывает такой непредсказуемой!", - написала Ольга под фотографией.
"Наслаждение", "Очень-очень-очень красиво! Каждый день красивее", "С прекрасным воскресеньем!", "Я смотрел твою сцену из фильма", "Счастливого воскресенья из Аргентины", Да потому и надо радоваться каждому солнечному дню !!!!".
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