Тіна Кароль після скандалу зі скасуванням концерту чесно зізналася, чи готова працювати в дощ

Наприкінці минулого місяця популярна співачка викликала бурхливу дискусію серед українців своїм вчинком на концерті в Одесі. Кароль виступала в клубі "Ітака", проте через сильний дощ сцена була вся в калюжах, а апаратура, просто накрита поліетиленом, періодично фонила. Виконавши всього кілька пісень, співачка заявила, що вважає таку обстановку неналежною для виступу, і оголосила, що концерт закінчено.

5 і 6 липня Кароль виступить на головній сцені фестивалю Atlas Weekend в Києві. У мережі з'явилися кадри з прес-конференції перед цим заходом, на яких співачці пригадали недавній скандал. У Кароль поцікавилися, як вона буде себе вести, якщо і під час фестивалю почнеться дощ.

"Буде дощ - від цього всі застраховані, є дах, як мінімум. На Atlas дуже професійна команда звукарів, які не допустять, щоб оголені дроти лежали десь на мокрій підлозі",-заявила співачка.

У неї також поцікавилися, як завершилася ситуація з концертом в Одесі і чи отримала вона свій гонорар за нього.

"Ми не в Одесі і я не коментую це з цього місця. Спасибі! Потім поговоримо", - пішла від відповіді на це питання Кароль. При цьому її слова прозвучали дуже жорстко.

Нагадаємо, Кароль показала своє ставлення до українців, несподівано зупинивши концерт.

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