Популярна співачка українського походження Ані Лорак поділилася кумедними сімейними кадрами з аеропорту

42-річна співачка після анексії Криму і початку війни на Донбасі перебралася з України в Росію і зараз вже багато років живе і працює переважно там. Після розлучення з Муратом Налчаджіоглу Лорак жила удвох з дочкою Софією, проте в кінці минулого року в їхній родині відбулося поповнення: співачка завела собаку на прізвисько Тоша.

Як пише Politeka.net, на нових кадрах у своєму Instagram Лорак показала сім'ю в її нинішньому складі. Співачка поділилася коротким відео, знятим в аеропорту. На ньому Лорак показала свою десятирічну доньку, яка сидить у кріслі з Тошею на руках.

"Хто це мандрівники? Хто це мандрівники? Маленькі, так...", - мило вимовляє співачка.

Сама Ані також засвітилася на кадрах. Вона одягнена в комфортний повсякденний одяг. На ній світлі облягаючі джинси, чорна футболка, кепка і кеди.

"Любі друзі, я вирушаю у своє улюблене місто. Вгадайте, який!",- звернулася до своїх шанувальників співачка.

Поки вона так і не розкрила, куди летить.

Нагадаємо, 10-річна дочка Ані Лорак здивувала довгими нігтями різного кольору, як у дорослої.

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