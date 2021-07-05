Переможниця шоу "Холостяк" з Михайлом Заливако Анна Богдан показала свій образ для романтичної прогулянки з коханим, натхненний фільмом "Красуня"
Як відомо, після проекту Заливако і Богдан продовжують будувати свої відносини. Нещодавно бізнесмен звозив дівчину на свою малу батьківщину – до Харкова. Як пише Politeka.net, у своєму Instagram Анна показала, в якому образі гуляла по цьому місту з коханим.
"Дивилися фільм "Красуня"? Пам'ятаєте той легендарний момент, як Джулія Робертс одягла своє дивовижне червоне плаття? Ось я вважаю, що саме червона сукня має бути в гардеробі у кожної, а не як стверджувала Коко Шанель", - написала Анна.
Вона аргументувала це тим, що червоний колір завжди вважався кольором пристрасті і любові.
На підтвердження своїх слів Богдан опублікувала власне фото, на якому позувала в романтичній і трохи вільній червоній сукні.
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"Саме такий образ я вибрала для нашої з ведмедиком романтичної прогулянки Харковом", - розповіла Анна.
Шанувальники тут же відреагували на її пост.
"Ви неймовірної краси Дівчина", "ви прекрасні", "красуня ще та", - пишуть люди.
Нагадаємо, обраниця "Холостяка" Ганна Богдан на тлі чуток про вагітність готується покинути Україну.
Як повідомляла Politeka, обраниця "Холостяка" Ганна Богдан зробила зізнання про стосунки з Заливако.
Також Politeka писала, що Заливако з "Холостяка" показав, що витворяв з коханою Богдан.