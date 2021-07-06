Олександр Еллерт показав, як виглядають їх з Ксенією Мішиною нескромні домашні розваги

Як відомо, у фіналі першого сезону шоу "Холостячка" його головна героїня, актриса Ксенія Мішина зупинила свій вибір на гумористі і ведучому заходів Олександрі Еллерті. Пара зуміла зберегти відносини навіть після проекту і зараз живе разом.

Як пише Politeka.net, на нових кадрах у своєму Instagram Еллерт вирішив показати шанувальникам, як виглядають їх з Мішиною спільні будні. Варто відзначити, що розваги парочки виявилися досить незвичайними.

На короткому відео можна побачити, як Еллерт шльопає Мішину по п'ятій точці вибивачкою для килимів. Актриса в цей час злегка нахилилася, спеціально підставляючи коханому свої сідниці в шортах.

"Попа-килим", - підписав ці кадри Еллерт.

Судячи з того, як Мішина весело «виляє» своєю п'ятою точкою, їй такі розваги подобаються.

Пізніше Еллерт також показав, як добирається на роботу з ранку. Він зняв сторіз в машині, поки Мішина була за кермом.

"Машину залишив на роботі, сьогодні викликав таксі. Дивіться, який мене везе таксист", - показав Олександр на свою кохану.

"Будь ласка, не розмовляйте зі мною, коли я за кермом. Це дуже відволікає", - жорстко взяла в облогу його актриса.

Нагадаємо, Еллерт після від'їзду Ксенії Мішиної не зміг потрапити в квартиру.

Як повідомляла Politeka, "холостячка" Ксенія Мішина приголомшила сміливими кадрами без ліфа.

Також Politeka писала, що "холостячка" Мішина вилаяла Еллерта прямо на вулиці, замахнувшись пакетом.