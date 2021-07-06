Переможниця 11-го сезону шоу "Холостяк" Анна Богдан показала, яка НП сталася у них з Михайлом Заливако вночі

Після фіналу шоу харківський бізнесмен і його нова кохана залишилися разом. Їхні стосунки продовжують розвиватися, і пара навіть з'їхалася, щоб постійно бути поруч. Однак, їх ідеальне життя не обходиться без неприємностей. Як пише Politeka.net, у своїх сторіз Анна розповіла, що минулої ночі у них з Михайлом сталася НП.

Так, Богдан поділилася кадрами, на яких Заливако, судячи з усього, одягнений в одні труси, ретельно збирає щось з підлоги на папірець. Як з'ясувалося, Анна розбила градусник, а значить її коханому довелося мати справу з ртуттю.

"А як проходить ваш вечір?", - з іронією поцікавився у підписників Заливако.

"Ну, скоро друга година ночі...Міша збирає ртуть", - зі сміхом вимовляє за кадром Богдан.

Зазначимо, що згідно з рекомендаціями ДСНС, при розлитті ртуті в приміщенні необхідно:

Вивести з приміщення всіх зайвих людей;

Захистити органи дихання;

Закрити всі двері в приміщення, але відкрити навстіж всі вікна;

Якнайшвидше зібрати ртуть, починаючи з більших кульок, використовуючи рукавички або папір. Більш дрібні кульки можна збирати за допомогою піпетки або шприца. Ртуть потрібно помістити в банку з розчином (2 г перманганату калію на 1 літр води) і міцно закрити;

Промити місце забруднення мильно-содовим розчином або розчином перманганату калію;

Після прибирання приміщення рекомендується закрити і постійно провітрювати протягом трьох діб;

Потім приміщення рекомендується вичистити ще раз з використанням міцного розчину марганцівки.

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