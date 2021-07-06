Український співак Сергій Лазановський, який переміг у шоу "Голосу країни", здивував кадрами свого "пристрою на нову роботу"

Молодий виконавець нещодавно прославився на всю країну після перемоги в музичному шоу "Голос країни", де він виступав у команді Наді Дорофєєвої. Зараз уродженець невеликого села в Івано-Франківській області тільки вчиться жити зі своєю новою популярністю, і продовжує серйозно працювати над кар'єрою співака.

Втім, на сторінці Лазановського в Instagram з'явилися свіжі кадри, судячи з яких, артист не відкидає можливості пошуку іншої роботи. Так, на опублікованих відео, знятих молодою дівчиною, Сергія можна помітити в якомусь кафе.

Співак стоїть в оточенні інших дівчат, а також працівників закладу, які пояснюють йому робочий процес.

"Влаштовується на нову роботу, шукаючи підноси", - йдеться в підписі до відео.

На наступному ролику красується підпис: "зовсім скоро".

Контекст цих відео поки залишається незрозумілим, проте можливо Лазановський готується до зйомок нового проекту.

Нагадаємо, переможець "Голосу країни" Лазановський позагравав з прихильницями в басейні.

Як повідомляла Politeka, переможець "Голосу країни" після Лесі Нікітюк "переключився" на зірку жіночого кварталу.

Також Politeka писала, що переможець "Голосу країни" Лазановський вразив виступом у Межигір'ї.