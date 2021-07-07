Відомий український ресторатор, суддя " Майстер Шеф"Ектор Хіменес-Браво розбурхав мережу

Як пише Politeka.net, на своїй сторінці в Instagram вона опублікував кадри зі своїми колегами, які також виступають суддями на «Мастершефі». Правда крім нового сезону "Мастершеф. Селебріті", де учасниками стали українські зірки.

"Сумуєте за нашою Трійцею?"- запитав Хіменес-Браво.

Реакція виявилася дуже бурхливою. Полльзователі мережі пишуть, що дейтвительно дуже нудьгують, а ось дивитися програму з зірками не хочуть.

"Та дуже!!! Неможливо вже дивитися ці селебріті" «" самий нудний і нецікавий сезон з селебріті. Мене вистачило на два перших випуски і все... баста", " звичайно. Я зараз навіть не дивлюся ваші випуски з цими зірками . Не подобається. Жах. Поверніть вже нормальний МастерШеф", "Люблю дивитися МШ, але з зірками формат не для мене", " Давайте нормальний формат передачі! Цей схожий на" клоунаду»", - пишуть в коментарях.

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