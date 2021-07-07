Відомий український ресторатор, суддя " Майстер Шеф"Ектор Хіменес-Браво розбурхав мережу
Як пише Politeka.net, на своїй сторінці в Instagram вона опублікував кадри зі своїми колегами, які також виступають суддями на «Мастершефі». Правда крім нового сезону "Мастершеф. Селебріті", де учасниками стали українські зірки.
"Сумуєте за нашою Трійцею?"- запитав Хіменес-Браво.
Реакція виявилася дуже бурхливою. Полльзователі мережі пишуть, що дейтвительно дуже нудьгують, а ось дивитися програму з зірками не хочуть.
Невістка Пугачової в мокрій сукні в обліпку спокусливо вийшла з басейну: "Заміж ще раз хоче"
"Влаштовується на нову роботу": переможець "Голосу країни" Лазановський заінтригував кадрами в оточенні красунь
Трагедія на залізниці, очевидці розповіли, як загинув підліток: "Йшов взяти коту корм і..."
Літак з пасажирами зник з радарів, міг впасти в море: перші дані НП в Росії
Кароль і Саніна з The Hardkiss показали свої почуття на публіці, фанати радіють: "Гармонійно виглядають"
"Та дуже!!! Неможливо вже дивитися ці селебріті" «" самий нудний і нецікавий сезон з селебріті. Мене вистачило на два перших випуски і все... баста", " звичайно. Я зараз навіть не дивлюся ваші випуски з цими зірками . Не подобається. Жах. Поверніть вже нормальний МастерШеф", "Люблю дивитися МШ, але з зірками формат не для мене", " Давайте нормальний формат передачі! Цей схожий на" клоунаду»", - пишуть в коментарях.
Нагадаємо, Ткач з "Кварталу 95" не поділив красуню з Хіменесом Браво на" Мастершефі": "Іди сюди, я тебе зараз..."
Як повідомляла Politeka, Ектор Хіменес-Браво змусив рибалки нервувати гірше, ніж на "Холостячку": "Вам ще соус готувати!"
Також Politeka писала, що Юрій Ткач на "Майстер Шеф" проявив жорсткість, у Ектора Хіменес-Браво очі на лоб полізли: "працювати!"