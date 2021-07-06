Артистка отримала багато приємних повідомлень у свій бік

Відома співачка Еріка Герцег, колишня солістка групи ВІА Гра, якій приписували роман з Костянтином Меладзе, показала, як зараз виглядає

Співачці Еріці Герцег приписували роман з Костянтином Меладзе з осені 2019 року, пише Politeka.net. Однак артистка заперечувала всі чутки, більш того, їй було боляче читати подібне про себе.

Пізніше стало відомо, що Еріка Герцег зайнялася сольною кар'єрою, а Костянтин Меладзе оновив склад "ВІА Гри".

Зараз пекуча блондинка поїхала в Казахстан, де вирішила стати зіркою шоу-бізнесу.

В одному з нових постів в Instagram екс-"коханка" продюсера показала, якою вона стала після відходу з "ВІА Гри". (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки)

Артистка постала в сарафані світлого кольору на тонких бретельках. Вона розповіла, що п'ятого липня їй виповнилося 33 роки і подякувала всім шанувальникам за привітання.

"Кічі, З Днем Народження❤️🙏 🏻 🥳", " Еріка з Днем народження!!!! Ти ще більше схудла!!!!🔥 🔥 🔥 🔥 🔥 Щастя, здоров'я, успіхів", " вітаю з днем народження найкрасивішу, приголомшливу, сліпучу співачку 🎉🎉🎉🎉🎉🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🔥🔥🔥🔥🔥", "Та ладно ♪ Эричка ти виглядаєш неначе тебе 25", " 33? Ніфіга, красуня ❤️з днем народження", - прокоментували користувачі Мережі.

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