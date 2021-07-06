Набираючий популярність український співак Антон Вельбой, який прославився з гучною піснею "Гуси", відверто розповів про депресію після шоу "Х-Фактор"

20-річний артист, який виступає під сценічним ім'ям Wellboy, вперше засвітився на екранах в 2019 році, коли взяв участь в 10-му сезоні шоу «Х-Фактор». Будучи тоді ще 19-річним хлопцем, він потрапив в команду Насті Каменських і посів третє місце серед учасників.

Потім він на якийсь час повністю пропав з публічного простору. Як з'ясувалося, цей період виявився для Антона вкрай важким. Як пише Politeka.net, про це молодий співак відверто розповів на своєму YouTube-каналі в шоу "Слухай сюди" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку вниз).

Вельбой зізнався, що після успіху на «Х-факторі» йому було важко повернуться в реальне життя.

"Після "Х-Фактора" я трохи зажурився...в депресію впав... Мене батьки забирали з Києва, тому що я сам не міг. Я лежав і навіть їсти не хотів. У мене не було почуттів. Мама набрала ванну води і сказала розбавити холодною. А я зайшов в окріп і навіть не відчув", - розповів Антон.

За його словами, впоратися з цим станом йому допомогли тільки лікарі.

"Ми поїхали в дурку і я там побачив душевнохворих людей. Я похавав два місяці таблеточки і все стало нормально", - відверто зізнався Вельбой.

Варто відзначити, що зараз життя молодого артиста починає налагоджуватися. На нього звернув увагу відомий продюсер Юрій Бардаш, під чиїм заступництвом Вельбой нещодавно випустив пісню "Гуси", що стала справжнім хітом. Зараз кліп на цю пісню набрав вже майже мільйон переглядів.

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