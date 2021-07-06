Набирающий популярность украинский певец Антон Вельбой, прославившийся с нашумевшей песней «Гуси», откровенно рассказал о депрессии после шоу «Х-Фактор»

20-летний артист, который выступает под сценическим именем Wellboy, впервые засветился на экранах в 2019 году, когда принял участие в 10-м сезоне шоу «Х-Фактор». Будучи тогда еще 19-летним парнем, он попал в команду Насти Каменских и занял третье место среди участников.

Затем он на какое-то время полностью пропал из публичного пространства. Как выяснилось, этот период оказался для Антона крайне тяжелым. Как пишет Politeka.net, об этом молодой певец откровенно рассказал на своем YouTube-канале в шоу «Слушай сюда» (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу вниз).

Вельбой признался, что после успеха на «Х-Факторе» ему было тяжело вернутся в реальную жизнь.

«После «Х-Фактора» я чуть-чуть приуныл…В депрессуху впал… Меня родители забирали из Киева, потому что я сам не мог. Я лежал и даже есть не хотел. У меня не было чувств. Мама набрала ванну воды и сказала разбавить холодной. А я зашел в кипяток и даже не почувствовал», - рассказал Антон.

По его словам, справиться с этим состоянием ему помогли только врачи.

«Мы поехали в дурку и я там увидел душевнобольных людей. Я похавал два месяца таблеточки и все стало нормально», - откровенно признался Вельбой.

Стоит отметить, что сейчас жизнь молодого артиста начинает налаживаться. На него обратил внимание известный продюсер Юрий Бардаш, под чьим покровительством Вельбой недавно выпустил песню «Гуси», ставшую настоящим хитом. Сейчас клип на эту песню набрал уже почти миллион просмотров.

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