Ані Лорак несподівано згадала про любов до України і показала себе в Києві

Як відомо, незабаром після анексії Криму Росією і початку війни на Донбасі Лорак поїхала в Росію, де вона спокійно жила і виступала останні роки. Напередодні у своїх сторіз співачка показала, як сидить в аеропорту з донькою Софією і собакою Тошею. Тоді Лорак оголосила, що відправляється в своє улюблене місто, проте не розкрила, який.

Як з'ясувалося наступного дня, йшлося про Київ. Як пише Politeka.net, співачка показала себе, що роз'їжджає по столиці України на машині.

"Дорогі друзі! Як ви здогадалися, я в своєму улюбленому місті Київ, і ми готуємо щось дуже цікаве для вас. Так що побачите", - загадково звернулася до шанувальників Лорак.

Пізніше вона показала себе під час примірки різних гламурних нарядів. При цьому Лорак так і не розкрила, до чого готується.

"Зараз буде примірка. Будемо дивувати і радувати вас ... що ж зараз буде?",- продовжила інтригувати шанувальників Лорак.

Нагадаємо, Ані Лорак з донькою і кошлатим дружком засвітилася в аеропорту, спантеличивши визнанням.

Як повідомляла Politeka, 10-річна дочка Ані Лорак здивувала довгими нігтями різного кольору, як у дорослої.

Також Politeka писала, що Ані Лорак дала модний урок в костюмі з блискіток.