Фронтвумен гурту KAZKA Олександра Зарицька здивувала одкровенням, на яке її надихнув улюблений серіал

28-річна зірка нещодавно випустила нову пісню "Красива серцем", що стала саундтреком теленовели "Моя улюблена Страшко" (української адаптації колумбійського формату, який раніше зняли в Росії під назвою "Не родись красивою"). Зарицька зізналася Каті Осадчій в ефірі програми "Світське життя", що серіал з Неллі Уваровою був її улюбленим ще в шкільні часи.

Для Олександри дуже важливо, що саме вона стала тим, хто виконав саундтрек до його української версії. Адже дівчина й сама свого часу страждала від жорстокості оточуючих. Про це вона повідомила у своєму новому пості в Instagram, поділившись фото в чорній шовковій сукні з глибоким декольте, передає Politeka.net.

"Я дуже добре знаю, що таке хейт і булінг. Я стикалася з цим як в дитинстві, так і на початку своєї кар'єри, коли мій директ був переповнений повідомленнями на кшталт "ти занадто товста", "безголоса", "не формат для сцени", - розговорилася Зарицька, додавши, що їй знадобилося 4 місяці та допомога психологів, щоб пережити ті нападки, - Тоді мені було дуже складно, я буквально була знищена всередині... Я реально думала покинути кар'єру співачки".

Згадуючи ті емоції, солістка KAZKA оголосила про запуск челленджа #КрасиваСерцем - про "безумовну любов до себе і людей, які нас оточують", закликавши українців ділитися своїм досвідом боротьби з хейтом.

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