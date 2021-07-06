Відомий український співак Віктор Павлик показав себе на мотоциклі в повній екіпіровці
Як пише Politeka.net, артист поділився новим постом на своїй сторінці в Instagram. У ньому Павлик вирішив показати себе в образі байкера.
Так, на новому фото співак позує на своєму байку. На ньому чорна шкіряна куртка, чорні джинси і шолом. За спиною у Павлика красується гітара в чохлі. Судячи з усього, 55-річний виконавець в душі все ще бачить себе юним романтиком на байку і з гітарою.
"Слава Україні!",- написав Павлик у підписі до знімка.
Пост лайкнула Молода дружина співака, 26-річна Катерина Репяхова.
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Шанувальники Павлика також залишили коментарі під знімком.
"Героям Слава", "бісять вже ці фрази", "Герої не вмирають! Героям слава!", "Героям слава. Людям з честю", - пишуть люди під постом співака.
Зазначимо, що нещодавно Павлик став батьком вчетверте. 15 червня у них з Катериною народився син, якого пара назвала Мішею. Додамо, що Павлик і Репяхова одружилися в 2020 році. До молодої дівчини співак пішов від своєї дружини Лариси.
Нагадаємо, молода дружина Віктора Павлика з новонародженим сином опинилася у лікаря.
Як повідомляла Politeka, Павлик згадав про покійного сина, біль втрати нікуди не пішла.
Також Politeka писала, що молода дружина Віктора Павлика після народження дитини раптово вирішила виїхати.