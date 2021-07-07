Знаменитий український дизайнер Андре Тан відверто розповів, як вони з колишньою дружиною прийшли до розлучення

Модельєр розкрив всі подробиці свого рішення в інтерв'ю Маші Єфросиніній, яке з'явилося на її Youtube-каналі, пише Politeka.net. Як стало відомо в травні, Андре Тан розлучився зі своєю дружиною Аліною Харченко, з якою вони були в шлюбі 8 років.

В інтерв'ю Андре Тан зізнався, що хоча їхні стосунки і починалися з любові, яка переросла у взаємоповагу, останнім часом вони з дружиною занадто багато сварилися і скандалили.

"У розлученні винні ми обидва...якби ми хоч трішечки думали про наші стосунки, я думаю ми б їх зберегли...останнім часом у нас було так багато скандалів, що коли наша дитина, Соня, встала між нами і сказала: «Тато, мама, не сваріться», я зрозумів, що все", - згадує дизайнер.

Він підкреслив, що хотів бачити свою дочку щасливою.

За словами модельєра, сварки виникали через невдоволення його дружини, викликані його постійною роботою.

Зі свого боку дизайнер був незадоволений позицією дружини по вихованню їх 5-річної дочки.

"Я вважаю, що дитина повинна максимально бути соціальною, а Аліна завжди вважала, що дитину потрібно максимально закривати і нікому не показувати", - пояснив Андре Тан.

Зрештою дизайнер зазначив:

"Я втратив сім'ю, але знайшов себе ... я зараз щасливий від кожного прожитого дня".

За його словами, після розлучення у нього з'явилася нова впевненість у собі.

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