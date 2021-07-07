Знаменитый украинский дизайнер Андре Тан откровенно рассказал, как они с бывшей женой пришли к разводу
Модельер раскрыл все подробности своего решения в интервью Маше Ефросининой, которое появилось на ее Youtube-канале, пишет Politeka.net. Как стало известно в мае, Андре Тан развелся со своей женой Алиной Харченко, с которой они были в браке 8 лет.
В интервью Андре Тан признался, что хотя их отношения и начинались с любви, переросшей во взаимоуважение, в последнее время они с супругой слишком много ссорились и скандалили.
«В разводе виноваты мы оба…Если бы мы хоть немножечко думали о наших отношениях, я думаю мы бы их сохранили…В последнее время у нас было так много скандалов, что когда наш ребенок, Соня, встала между нами и сказала: «Папа, мама, не ссорьтесь», я понял, что все», - вспоминает дизайнер.
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Он подчеркнул, что хотел видеть свою дочь счастливой.
По словам модельера, ссоры возникали из-за недовольства его жены, вызванного его постоянной работой.
Со своей стороны дизайнер был недоволен позицией жены по воспитанию их 5-летней дочери.
«Я считаю, что ребенок должен максимально быть социален, а Алина всегда считала, что ребенка нужно максимально закрывать и никому не показывать», - пояснил Андре Тан.
В конце концов дизайнер отметил:
«Я потерял семью, но нашел себя…Я сейчас счастлив от каждого прожитого дня».
По его словам, после развода у него появилась новая уверенность в себе.
Напомним, бывшая жена Андре Тана призналась, как выживала с ребенком после развода.
Как сообщала Politeka, бывшая жена Андре Тана раскрыла правду о разделе имущества после развода.
Также Politeka писала, что Андре Тан, который сблизился с беременной Осадчей, раскрыл причину развода с женой.