Відомий український дизайнер Андре Тан відверто розповів про найстрашніший період у своєму житті, коли йому буквально доводилося голодувати

Зараз Андре Тана знають як успішного модельєра з мережею власних бутиків, що постійно розширюється. Однак, початок кар'єри дизайнера було далеко не найпростішим. Про це він відверто зізнався на "іспиті на відвертість" в інтерв'ю Маші Єфросиніній, яке з'явилося на її Youtube-каналі.

Андре Тан зізнався, що у свої 17 років пережив те, чого не забажає нікому. Йдеться про період, коли він тільки закінчив текстильний технікум у Харкові. Молодий Андре Тан категорично не хотів повертатися в рідне селище, тому збрехав матері, що знайшов роботу на фабриці за 200 гривень на місяць. Однак, насправді у нього не було ніяких грошей.

"Це був найстрашніший період у моєму житті. Нічого було їсти, мені ніде було жити...і якби в цей період я не зайнявся йогою, то я не знаю, що б зі мною було...Якби я постійно духовно не розвивався, то я б зламався", - зізнався дизайнер.

Він додав, що складний період не пройшов для нього без сліду: через неправильне харчування тіло дизайнера радикально змінилося.

"У мене досі на тілі дуже багато жировиків, які йдуть, слава богу, з часом. Тому що я просто півтора року їв цю смажену картоплю з квашеними помідорами і все!", - згадує дизайнер.

Він пояснив, що це все, що могла передавати йому мама.

"І кожен раз я брехав, і говорив, що все добре", - додав Андре Тан.

Розповідаючи про цей період у своєму житті, модельєр не зміг стримати сліз.

Нагадаємо, Андре Тан з маленькою донькою на руках зворушив зізнанням.

Як повідомляла Politeka, колишня дружина Андре Тана зізналася, як виживала з дитиною після розлучення.

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