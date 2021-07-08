Популярна українська ведуча Катерина Осадча, яка зараз чекає дитину, показала, як виглядає двір їх з Юрієм Горбуновим розкішного особняка під час дощу

Як пише Politeka.net, знаменитість поділилася свіжими кадрами в розділі сторіз свого Instagram. Осадча вирішила продемонструвати шанувальникам, який вид відкривається на двір їхнього з чоловіком особняка під час дощу.

На опублікованих нею відео можна побачити акуратно викладену доріжку і сам особняк в італійському стилі з червоної цегли, до якого вона веде. На терасі стоять підібрані зі смаком плетені меблі.

Перед будинком розкинувся доглянутий газон і сад з підстриженими деревами і кущами. Вся зелень під час дощу виглядає ще більш яскравою і насиченою. Через монотонний шум пейзаж здається дуже спокійним і заспокійливим.

"А ось і дощ ... злива", - підписала ці кадри Осадча.

Як відомо, Осадча і Горбунов живуть в елітному селищі під Києвом. Загальна площа їх особняка з двором становить 13,5 сотки. У дворі у пари розташований басейн, просторі галявини для відпочинку, гірки і гойдалки для дітей, а також гостьовий будиночок. По сусідству з парою ведучих живуть Потап і Настя Каменських.

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