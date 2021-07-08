Відома модель Анна Сафрончик, внучка легендарного хореографа Григорія Чапкіса, вразила фігурою на новому фото

Як пише Politeka.net, Анна Сафрончик є популярною італійською моделлю і актрисою. Красуня вже багато років живе в Італії, а також активно веде сторінку в Instagram, де підігріває до себе інтерес.

На фото Анна здалася в міні-бікіні. Красуня стояла у воді, демонструючи розкішну підтягнуту фігуру. На інших фото Сафрончик показав себе ще з декількох ракурсів.

"Від руки долі я випив води, і вона знову була такою ж прозорою, як вранці, коли я був з тобою і був щасливий (Фабріціо Караманья)", - написала Анна.

Фанати поставили понад 15 тисяч лайків і написали коментарі:

"Все це незаконно", "чудово, як гол К'єзи", "сліпучим було бачення прекрасної богині Аннарі", "Анна, я хочу міцно обійняти тебе, ти красива, я дуже рада, що ти кумир, просто знай, що я безмірно люблю тебе, твоя посмішка моя, я міцно тримаюся тільки за тебе, сподіваюся скоро зустрітися люблю тебе так сильно".

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