Дружина відомого українського шоумена Андрія Джеджули розповіла, що чоловік знову дзвонив у поліцію через неї

На початку цього року блогерка Юлія Леус заявила, що хоче розлучитися з чоловіком, звинувативши його в домашньому насильстві. На той момент вона була вагітна, тому розлучення не відбулося, проте відносини між подружжям зіпсувалися остаточно.

Пізніше Леус народила дівчинку, проте скандали в їхній родині не припинилися. Нещодавно Юлія звинуватила чоловіка в тому, що він не попередив її, що його батько хворий коронавірусом. Жінка сама підхопила небезпечну недугу, після чого з маленькою дочкою з'їхала на знімну квартиру.

Тепер же Джеджула вирішив заявити про її зникнення в поліцію. Як пише Politeka. Net, про це Леус розповіла в Instagram.

"Мені телефонують з поліції і кажуть: «Скажіть своєму чоловікові, нехай Він нас не турбує». Я вже з посмішкою буду про це говорити, тому що смішно. Тепер мені телефонують вже з Дарницької поліції, кажуть, що ми з дитиною пропали. Хоча я з людиною листувалася останню годину. Я йому сказала, що я дитину від тебе не забираю нікуди, не збираюся забороняти спілкуватися. Просто нам потрібно вилікуватися, потім будеш собі гуляти ... йому неймется", - поскаржилася Юлія.

На відео вона виглядає дуже втомленою.

"Чому психлікарні закрили?", - написала вона в підписі до цих кадрів.

Відзначимо, що до цього Джеджула вже намагався звертатися в поліцію з тим же запитом.

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